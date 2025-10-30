Arrestato rapinatore 42enne. Nel pomeriggio di ieri, tra il traffico intenso di Viale Acton a Fuorigrotta, l’uomo ha sottratto lo scooter ad un passante, poi ha gli ha portato via un telefono cellulare e di 30 euro in contanti.

Fuorigrotta, rapina scooter e telefono a un passante nel traffico: preso dopo breve fuga

La fuga, però, è durata poco: grazie a una rapida segnalazione giunta alla Sala Operativa, le pattuglie dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Polizia di Stato sono intervenute immediatamente, riuscendo a individuare e bloccare il sospetto a pochi isolati dal luogo del colpo, in via Giacomo Leopardi.

Durante l’arresto, l’uomo — già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali — ha tentato di opporre resistenza, ma è stato infine ammanettato. Gli agenti hanno recuperato l’intera refurtiva, compreso il motoveicolo, il cellulare e il denaro sottratti per restituirli al legittimo proprietario. L’operazione si è conclusa con l’accompagnamento del rapinatore in Questura, dove è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.