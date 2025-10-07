È stato denunciato dalla Polizia di Stato un 34enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, per lesioni personali a seguito di una violenta lite per motivi di viabilità avvenuta nei giorni scorsi lungo la Tangenziale di Napoli.

Lite nel traffico della Tangenziale di Napoli, scende dall’auto e prende a botte un automobilista

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Sottosezione della Polizia Stradale di Fuorigrotta, l’episodio si è verificato quando un automobilista proveniente dalla provincia di Potenza, in viaggio con la propria famiglia per accompagnare la figlia all’università di Monte Sant’Angelo, è stato improvvisamente aggredito dopo una discussione con un altro conducente.

A causa del traffico intenso, la vittima era stata costretta a rallentare nei pressi di uno svincolo e aveva segnalato con il clacson una manovra pericolosa compiuta da un altro veicolo, che si era immesso bruscamente nella sua corsia. Il 34enne, alla guida dell’altra auto, nonostante la ripresa della circolazione, è sceso dal mezzo, ha raggiunto l’automobilista lucano, gli ha aperto la portiera e lo ha colpito ripetutamente al volto, scaraventandolo poi sull’asfalto prima di allontanarsi.

Fondamentale per l’identificazione dell’aggressore è stata la prontezza della figlia della vittima, che è riuscita a fotografare la targa del veicolo. Grazie agli immediati accertamenti, gli agenti della Polizia Stradale sono risaliti all’identità del responsabile, che è stato denunciato per lesioni personali.