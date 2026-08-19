Capri, muore a 32 anni dopo l’investimento di un taxi: dolore a Boscoreale

Non ce l’ha fatta Giuseppe Riccardi, il 32enne originario di Boscoreale che da alcuni giorni lottava tra la vita e la morte dopo essere rimasto coinvolto in un grave incidente stradale a Capri. Il giovane è deceduto nelle ultime ore all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove si trovava ricoverato in terapia intensiva. Riccardi lavorava sull’isola ed era impiegato presso un’attività locale come macellaio. Venerdì scorso, mentre stava attraversando la strada, era stato investito da un taxi. L’impatto gli aveva provocato ferite gravissime e le sue condizioni erano risultate critiche fin dai primi momenti.

Capri, muore a 32 anni dopo l’investimento: dolore a Boscoreale

Dopo l’intervento dei soccorritori a Capri, vista la gravità del quadro clinico, era stato disposto il trasferimento sulla terraferma con l’eliambulanza. Una volta arrivato all’ospedale di Pozzuoli, il 32enne era stato affidato ai medici della terapia intensiva e ricoverato con prognosi riservata.

Per giorni familiari e amici hanno atteso notizie, nella speranza di un miglioramento. Le condizioni di Giuseppe, però, sono rimaste estremamente delicate e nelle ultime ore si sono ulteriormente aggravate. Ogni tentativo dei sanitari si è rivelato inutile e il giovane è morto dopo giorni di agonia.

Indagini sull’incidente: sequestrato il taxi

Parallelamente prosegue il lavoro degli investigatori per ricostruire con precisione quanto accaduto. Gli accertamenti sono affidati ai Carabinieri della Compagnia di Capri e vengono svolti sotto il coordinamento della Procura di Napoli. Il taxi che ha travolto il 32enne è stato sottoposto a sequestro. Gli inquirenti stanno inoltre esaminando le registrazioni degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona dell’incidente. Importanti per definire la dinamica potranno essere anche le dichiarazioni dei testimoni che si trovavano sul posto al momento dell’investimento. Gli investigatori dovranno stabilire le circostanze esatte dell’impatto e accertare eventuali responsabilità.

Boscoreale piange Giuseppe

La notizia del decesso è arrivata anche a Boscoreale, dove Giuseppe era conosciuto e dove la vicenda era stata seguita con grande apprensione. Particolarmente colpita la comunità della frazione Pellegrini, alla quale il giovane era legato. Familiari, amici e conoscenti avevano sperato fino all’ultimo che le sue condizioni potessero migliorare e che Giuseppe potesse fare ritorno a casa. Una speranza che, dopo giorni di attesa e preoccupazione, si è purtroppo conclusa con la notizia più dolorosa.