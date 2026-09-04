Schianto in galleria sull’A16, furgone schiacciato tra i camion: morto il conducente

Tragico incidente sull’A16 Napoli-Canosa. Intorno alle ore 10 il tratto autostradale compreso tra Benevento e Avellino Est, in direzione Napoli, è stato chiuso a causa di un grave sinistro avvenuto all’altezza del km 60+700, all’interno della galleria Montemiletto. Nell’incidente sono rimasti coinvolti tre mezzi pesanti e un furgoncino. Il conducente di quest’ultimo, secondo le prime informazioni, è morto dopo essere rimasto schiacciato da un camion.

Incidente A16 nella galleria Montemiletto: morto un uomo

La vittima si trovava alla guida del furgoncino coinvolto nello schianto. Per l’uomo, purtroppo, non ci sarebbe stato nulla da fare. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione e saranno gli accertamenti a chiarire la sequenza che ha portato al tragico impatto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia. Il tratto interessato è stato chiuso per consentire le operazioni di soccorso, la messa in sicurezza della carreggiata e i rilievi necessari.

A16 chiusa tra Benevento e Avellino Est

A seguito dell’incidente, il traffico in direzione Napoli risulta bloccato. Si registra circa un chilometro di coda, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione lungo l’autostrada. La chiusura interessa il tratto dell’A16 compreso tra Benevento e Avellino Est verso Napoli.

Code sull’A16: il percorso alternativo verso Napoli

Per gli automobilisti diretti a Napoli è consigliata l’uscita a Benevento. Da qui bisogna immettersi sulla SS7 Appia, seguendo le indicazioni per Pratola Serra, e proseguire successivamente in direzione Avellino. Gli utenti possono quindi rientrare sull’A16 ad Avellino Est, evitando il tratto interessato dall’incidente e dalla chiusura.