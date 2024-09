Sorpresi in auto a Fuorigrotta con più di un chilo di cocaina. Sono finiti in manette un 27enne e un 49enne, quest’ultimo con precedenti di polizia. Sono entrambi napoletani.

Fuorigrotta, fermati in auto con più di un chilo di cocaina: arrestati due napoletani

Nella serata di ieri, gli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato San Paolo hanno controllato due uomini sospetti a bordo di un’auto in via Cinthia, trovandoli in possesso di 3 panetti di cocaina del peso complessivo di circa Kg 1,2.

Preso atto di quanto riscontrato, gli operatori hanno esteso l’attività di controllo presso le abitazioni dei due soggetti. Nell’abitazione del conducente della vettura, hanno rinvenuto 5 cartucce di vario calibro, 2 bilancini di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga, 3 cellulari e una carta d’identità contraffatta.

Trovate anche armi in casa

Successivamente, i poliziotti, con il supporto del nucleo artificieri e delle unità cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno controllato in una cantina in uso all’indagato all’interno della quale sono stati scoperti ben 3 ordigni artigianali di illegale fabbricazione, due dei quali con innesco radiotelecomandato.

Per questi motivi gli indagati, un 27enne e un 49enne sono stati tratti in arresto per detenzione ai fini si spaccio di sostanza stupefacente. Infine, il 49enne è stato arrestato anche per detenzione abusiva di munizionamento e di armi da sparo e di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi.