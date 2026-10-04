Frignano, avviata la causa di beatificazione della piccola Teresa Ruocco

Frignano avvia il cammino per la causa di beatificazione e canonizzazione di Teresa Ruocco, la bambina morta nel 2015 a soli 11 anni. Nella comunità della Diocesi di Aversa è stato letto l’Editto firmato dal vescovo Angelo Spinillo che apre la fase preliminare dell’inchiesta diocesana.

L’Editto del vescovo Spinillo

Il documento era stato firmato l’8 settembre alla presenza del postulatore Giuseppe Di Micco, del vice postulatore don Alfonso D’Errico e del parroco di Santa Maria dell’Arco, don Vittorio Carpi. Questa domenica l’Editto viene letto durante le Messe nelle parrocchie di Frignano e resterà pubblicato per otto settimane.

La Conferenza Episcopale Campana aveva già espresso parere positivo nel gennaio 2024, mentre il 15 luglio 2026 è arrivato dal Dicastero delle Cause dei Santi il nihil obstat per l’avvio della causa.

Chi era Teresa Ruocco

Teresa Ruocco nacque a Napoli il 26 marzo 2004 e morì a Teverola il 29 luglio 2015. La comunità ne ricorda la fede e il modo con cui affrontò la malattia. La Diocesi invita ora chi possiede testimonianze, scritti, lettere, fotografie o altri documenti utili a metterli a disposizione della causa.

Il percorso ecclesiale dovrà raccogliere ed esaminare la documentazione e le testimonianze sulla vita della giovane Serva di Dio prima degli eventuali passaggi successivi previsti dalla procedura canonica.