Agro Aversano, caos traffico svincolo Frignano-Casaluce per lavori: “Finiranno tra 2 mesi”

Un cantiere che va avanti da mesi e una strada che, nelle ore di punta, si trasforma in un imbuto. Continuano i disagi sulla SP335, nel tratto successivo all’uscita Aversa Nord e nei pressi dello svincolo Frignano-Casaluce. Qui la carreggiata resta ristretta per consentire gli interventi avviati prima dell’estate. Inevitabili code e rallentamenti, soprattuto nelle ore di maggiore afflusso, con gli automobilisti che lamentano tempi di percorrenza decisamente più lunghi del solito e che chiedono quando la viabilità tornerà nuovamente alla normalità. A rendere meno pesante la situazione e’ stata la riapertura della rampa dello svincolo Frignano-Casaluce, avvenuta già da qualche giorno, che ha consentito di attenuare in parte i disagi. Il cantiere riguarda innanzitutto la situazione del guardrail, che verrà progressivamente sostituito. Ma non solo. Dalla Provincia di Caserta fanno sapere che sono in corso verifiche e accertamenti necessari a futuri interventi di natura strutturale lungo l’arteria extraurbana. Per vedere conclusi i lavori attualmente in corso servirà ancora tempo: la previsione indicata dalla Provincia e’ di almeno due mesi. Fino ad allora, per chi percorre quotidianamente l’ex strada statale, bisognerà fare ancora i conti con traffico e con nuovi restringimenti.