Un motoscafo di 15 metri, tre società, 33 rapporti finanziari e 11 immobili tra Casal di Principe, Casapulla e San Nicola, nel casertano. Tutti questi beni, per un valore totale di oltre tre milioni di euro, sono stato sequestrati dalla DIA di Napoli ad un imprenditore ritenuto dagli investigatori vicino al clan dei casalesi.

Imprenditore ritenuto vicino al clan dei Casalesi: sequestrati beni per oltre 3 milioni di euro

Secondo gli accertamenti, l’uomo, di nome Antonio Magliulo, avrebbe tessuto nel tempo un rapporto storico con il sodalizio criminale, garantendo liquidità finanziaria, supporto logistico e fornendo materiali edili alle imprese ritenute collaterali al clan che si aggiudicavano gli appalti pubblici. Il legame tra l’imprenditore e la nota cosca sarebbe iniziato intorno agli anni 2000.

Nel 2023, Magliulo è stato già condannato in primo grado a 8 anni e 10 mesi di reclusione per associazione a delinquere di stampo mafioso. Quella sentenza avrebbe riconosciuto la contiguità dell’uomo alle attività illecita del sodalizio criminale nato nel casertano.