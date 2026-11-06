Crispano e Cardito, 18enne su Audi Q2 rubata: droga e carta d’identità senza microchip

Un 18enne trovato a bordo di un’Audi Q2 risultata rubata, con quattro dosi di marijuana e una carta d’identità elettronica priva del microchip. È quanto emerso durante un servizio straordinario dei carabinieri tra Crispano e Cardito, nell’area a nord di Napoli. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato.

Audi Q2 rubata, quattro dosi di marijuana e il documento alterato

Durante i controlli, i militari hanno fermato il ragazzo a bordo del Suv. Dagli accertamenti è emerso che la vettura risultava rubata. La successiva perquisizione ha permesso di trovare quattro dosi di marijuana e una carta d’identità elettronica senza il microchip. Al diciottenne vengono contestate, secondo quanto comunicato dall’Arma, ipotesi di reato legate alla ricettazione, alla detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e al possesso e alla fabbricazione di documenti falsi. Non è stato accertato, sulla base delle informazioni diffuse, che sia stato lui a sottrarre materialmente l’automobile.

Il caso delle carte d’identità senza microchip

La presenza del documento privo del microchip è uno degli aspetti al centro delle verifiche. Il componente elettronico fa parte della carta d’identità e consente anche controlli di autenticità e identificazione. Teleclubitalia aveva già raccontato altri casi di documenti elettronici con il microchip manomesso nell’area napoletana. Resta da chiarire, nello specifico episodio di Crispano e Cardito, per quale ragione il chip mancasse e se il documento sia stato utilizzato in altre circostanze.

Controlli tra Crispano e Cardito: 121 identificati e 76 veicoli verificati

Il bilancio del servizio straordinario dei carabinieri parla di 121 persone identificate e 76 veicoli controllati, con due mezzi sottoposti a sequestro. Per il diciottenne è scattata una denuncia, non un arresto. Le ipotesi di reato restano da accertare nelle sedi competenti e per il giovane vale la presunzione di innocenza.