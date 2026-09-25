Lavori e code tra Frignano e Teverola: automobilisti esasperati, «Cantieri fermi e operai assenti»

Disagi sulla superstrada che collega l’area aversana con Marcianise e Caserta. Gli automobilisti segnalano lunghe code e tempi di percorrenza aumentati nel tratto della SP335 tra Trentola Ducenta, lo svincolo Frignano-Casaluce e Teverola. Sotto accusa soprattutto la durata dei cantieri e i restringimenti che interessano una delle arterie più trafficate della provincia di Caserta.

SP335, automobilisti sul piede di guerra

La situazione sta esasperando soprattutto chi percorre quotidianamente la strada per raggiungere Caserta, Marcianise o la zona industriale. Diverse segnalazioni giunte alla nostra redazione riferiscono di rallentamenti pesanti e code, in particolare nelle ore di maggiore affluenza.

A far infuriare gli automobilisti è anche un altro aspetto: secondo quanto segnalato da chi transita abitualmente sulla SP335, in diversi momenti i cantieri apparirebbero privi di operai al lavoro, nonostante le limitazioni alla circolazione continuino a creare disagi.

«Passiamo tutti i giorni e spesso non vediamo nessuno lavorare», è in sintesi la protesta che arriva dagli utenti della strada, che chiedono tempi certi per la conclusione degli interventi.

A giugno lavori annunciati per appena una settimana

C’è un elemento che alimenta gli interrogativi. All’inizio di giugno il Comune di Casaluce aveva comunicato un’ordinanza della Provincia di Caserta relativa proprio alla SP335, in prossimità dello svincolo Frignano-Casaluce.

Il provvedimento prevedeva lavori per la realizzazione e installazione delle barriere di sicurezza dal 3 al 10 giugno 2026, con restringimento della carreggiata, divieto di sorpasso e limite di velocità a 40 chilometri orari.

Da allora l’arteria è stata interessata anche da ulteriori interventi. Ancora nel mese di settembre risultano provvedimenti per lavori e riduzioni di carreggiata sulla SP335, sebbene in tratti differenti della strada.

La domanda alla Provincia: quando finiranno i lavori?

È necessario dunque chiarire quali interventi siano attualmente in corso nel tratto Frignano-Teverola, se siano collegati al cantiere avviato nei mesi scorsi oppure si tratti di lavori successivi.

Teleclub chiederà alla Provincia di Caserta, ente competente sulla SP335, di conoscere la data di consegna dei lavori, l’impresa esecutrice, l’importo dell’intervento, eventuali proroghe o sospensioni e, soprattutto, la data prevista per il completo ripristino della carreggiata.

Per migliaia di pendolari il problema non è secondario. La SP335 rappresenta uno dei principali collegamenti tra l’Agro aversano, l’area industriale di Teverola-Gricignano, Marcianise e Caserta. Quando una corsia viene ridotta, soprattutto negli orari di punta, le ripercussioni sul traffico possono diventare pesanti.