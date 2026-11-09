Un varco aperto dopo l’abbattimento di un muro, un collegamento diretto tra il rione 219 e il resto del centro abitato e un intervento che compare persino nella relazione prefettizia che ha portato allo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni camorristiche. A distanza di anni, la Polizia Municipale di Melito interviene per ripristinare la legalità e fermare il transito attraverso un’apertura sulla quale pesano le risultanze degli accertamenti prefettizi. Con l’ordinanza numero 172 del 9 novembre 2026, firmata dalla comandante della Polizia Municipale, Maria Rita Papa, è stata disposta la chiusura a tempo indeterminato al traffico veicolare del varco di via Berlino, che consente il collegamento con via Ginevra, nell’area di via Budapest.

Melito, chiuso varco del rione 219: l’abbattimento del muro fu “promessa elettorale richiesta dal clan”

Non si tratta, però, di una semplice questione di viabilità. Sullo sfondo c’è una vicenda ben più delicata, legata ai rapporti tra politica e criminalità organizzata che hanno segnato la storia amministrativa recente di Melito. Per comprendere la portata del provvedimento bisogna tornare alla relazione del prefetto di Napoli, allegata al decreto di scioglimento del Comune del 12 marzo 2024 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 10 aprile dello stesso anno. La relazione richiama espressamente «l’avvenuto abbattimento di un muro insistente nel comparto 219», spiegando che si trattava di una «promessa elettorale, richiesta dal clan», da realizzare subito dopo le elezioni.

Un passaggio particolarmente significativo, perché colloca l’intervento urbanistico all’interno delle vicende esaminate dagli organi investigativi per ricostruire i possibili condizionamenti mafiosi dell’amministrazione comunale. Il riferimento torna anche a pagina 57 della stessa relazione. In quel punto viene evidenziato come, tra le richieste soddisfatte, figurasse proprio «l’abbattimento di un muro di confine tra il rione 219 e il resto del centro abitato».

La ricostruzione della commissione prefettizia

Secondo la ricostruzione prefettizia, dunque, la demolizione non rappresentava soltanto un intervento materiale sul territorio, ma uno degli episodi considerati nell’esame dei rapporti tra esponenti politici e ambienti della criminalità organizzata. Un collegamento aperto nel 2022, nonostante il piano del traffico

L’ordinanza della Polizia Municipale ricostruisce anche gli aspetti amministrativi della vicenda. Il Piano Generale del Traffico Urbano del Comune di Melito, risalente al 2002, prevedeva infatti la chiusura al transito veicolare del collegamento tra via Berlino e via Ginevra. Eppure, secondo la documentazione disponibile, nel 2022 il muro venne abbattuto, consentendo il passaggio dei veicoli. Agli atti del Comando non risultano successivi provvedimenti che abbiano legittimamente modificato quella disciplina.

A questo si aggiungono le ripetute segnalazioni dei residenti, preoccupati per le condizioni di sicurezza della zona. Tra queste figura una petizione dell’amministratore di un condominio di via Berlino, acquisita al protocollo comunale il 25 febbraio 2025. Per circa due anni, inoltre, sarebbero stati inoltrati solleciti al Settore Lavori Pubblici affinché venisse ripristinata la situazione prevista dal piano del traffico, senza che si arrivasse a una soluzione concreta e definitiva.

La decisione della Polizia Municipale e il sopralluogo

Di fronte al protrarsi della situazione, il Comando della Polizia Municipale ha deciso di intervenire. L’ordinanza vieta a tempo indeterminato il transito dei veicoli in entrambi i sensi di marcia e dispone l’installazione della segnaletica e di barriere fisiche idonee a impedire il passaggio. Per domani, martedì 10 novembre, è previsto un sopralluogo con i responsabili del Settore Lavori Pubblici del Comune, finalizzato a individuare le modalità operative per rendere effettiva la chiusura. Il provvedimento impone agli uffici comunali di organizzare il sopralluogo e le prime misure di interdizione entro 48 ore, documentando gli interventi effettuati.

Un ulteriore passaggio riguarda la ricostruzione amministrativa dell’abbattimento: i settori Lavori Pubblici, Urbanistica e Patrimonio dovranno verificare la titolarità del muro, l’esistenza di eventuali autorizzazioni e la conformità urbanistico-edilizia dell’intervento, valutando anche la possibile ricostruzione del manufatto. Della vicenda è stata informata anche la Procura della Repubblica, mentre il provvedimento prevede espressamente la trasmissione dell’ordinanza alla Prefettura di Napoli.