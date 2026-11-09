Torre Annunziata, 24enne viola il DASPO: arrestato dalla Polizia di Stato

Ieri pomeriggio, nel comune di Torre Annunziata, in piazza Caraviello, un ragazzo di 24 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato, per aver violato un divieto di accesso alle manifestazioni sportive

Torre Annunziata, DASPO violato da un 24enne

In vista dell’incontro calcistico Savoia 1908-Potenza, in piazza Caraviello sono stati predisposti dagli agenti del Commissariato di Torre Annunziata dei controlli di sicurezza. Gli agenti, durante il loro operato hanno notato un giovane, intento a guardare la partita di calcio situato sulla sommità del muro di recinzione dello stadio“A. Giraud” di Torre Annunziata , incuriositi si è proceduto ad un controllo.

Dagli accertamenti conseguiti si è scoperto che nei confronti del 24enne vige un Divieto di Accesso alle Manifestazioni Sportive (DASPO), emanato nel novembre dello scorso anno dal Questore di Frosinone. Per tali motivi, il giovane è stato tratto in arresto.