Casandrino blindata nella notte: controlli a tappeto, sequestri e raffica di multe

Notte di controlli straordinari sul territorio di Casandrino, dove gli agenti della Polizia Locale, agli ordini del comandante Andrea D’Ambrosio, hanno effettuato una vasta operazione di controllo con il supporto dell’Esercito e dell’unità cinofila antidroga della Polizia Locale di Quarto, con il cane Eva. L’attività ha interessato diverse zone del territorio comunale e si è sviluppata su più fronti, dai controlli agli immobili fino alla vigilanza sulla circolazione stradale.

Controlli negli immobili: sequestrata una moschea abusiva

Nel corso della prima parte dell’operazione gli agenti hanno effettuato verifiche presso diversi immobili presenti sul territorio di Casandrino. Durante i controlli è stata sequestrata una moschea ritenuta abusiva e sono state elevate diverse sanzioni. L’attività ha visto impegnati gli uomini della Polizia Locale insieme alle altre forze impiegate nell’operazione.

Posti di blocco a Casandrino: controllati scooter e automobili

Successivamente i controlli si sono concentrati sulle principali strade del territorio comunale, dove sono stati predisposti diversi posti di blocco. Numerosi scooter e automobili sono stati fermati e sottoposti a verifica. Diverse le irregolarità contestate dagli agenti, tra cui guida senza casco, mancata revisione, assenza della copertura assicurativa e circolazione con veicoli già sottoposti a fermo amministrativo. Tra le violazioni riscontrate anche un caso di guida con patente revocata. Per diversi mezzi sono scattati provvedimenti di fermo amministrativo.

Sequestrato un furgone con rifiuti speciali

Particolare attenzione è stata rivolta anche al contrasto dei reati ambientali. Durante l’operazione, infatti, gli agenti hanno intercettato e sequestrato un furgone che trasportava rifiuti speciali, che secondo quanto emerso dai controlli sarebbero stati destinati allo sversamento illecito. Un intervento che si inserisce nell’attività di contrasto all’abbandono e allo smaltimento irregolare dei rifiuti sul territorio.

Migliaia di euro di sanzioni durante l’operazione

Il bilancio della notte di controlli è consistente: migliaia di euro di sanzioni elevate, diversi provvedimenti amministrativi, sequestri e numerosi veicoli sottoposti a verifica. L’operazione straordinaria condotta dalla Polizia Locale di Casandrino, con il supporto dell’Esercito e dell’unità cinofila antidroga della Polizia Locale di Quarto, ha consentito di effettuare controlli capillari sia sugli immobili sia lungo le strade cittadine.