Aversa, fuga all’alt dei carabinieri: denunciati due minorenni, scappa il conducente

Un controllo dei carabinieri si è trasformato in un breve inseguimento per le strade di Aversa. Nella tarda serata di sabato 7 novembre, due minorenni dell’Agro aversano sono stati fermati e denunciati in stato di libertà per l’ipotesi di resistenza a pubblico ufficiale. Il conducente dell’auto sulla quale viaggiavano, invece, è riuscito ad allontanarsi.

La fuga a bordo di una Fiat 500

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Aversa stavano effettuando un servizio di controllo del territorio quando, all’incrocio tra via San Lorenzo e via Saporito, hanno notato una Fiat 500. Alla vista della pattuglia, gli occupanti avrebbero tentato di sottrarsi al controllo dandosi alla fuga. Ne è nato un inseguimento terminato in via della Repubblica, dove i carabinieri sono riusciti a bloccare due ragazzi presenti a bordo. Chi era alla guida, invece, ha fatto perdere le proprie tracce.

Indagini per identificare chi era alla guida

La Fiat 500 è risultata essere un’auto a noleggio ed è stata riconsegnata alla società proprietaria. Uno dei minorenni fermati è stato affidato ai genitori. Dell’accaduto sono state informate le autorità giudiziarie ordinaria e minorile.Gli accertamenti proseguono per identificare il conducente fuggito e chiarire la dinamica dell’episodio. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e per i giovani coinvolti vale la presunzione di innocenza fino a un’eventuale condanna definitiva.