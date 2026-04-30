Frattamaggiore, carabinieri sventano rapina con ostaggi: arrestati due uomini

Sventata rapina in banca a Framattaggiore. I carabinieri sono intervenuti questa mattina presso la filiale della Banca di Credito Popolare in via Vittorio Emanuele 133. L’allarme è scattato grazie al personale addetto alla videosorveglianza da remoto, che ha segnalato movimenti sospetti all’interno dell’istituto.

Frattamaggiore, tentata rapina in banca: arrestati due uomini

Sul posto sono intervenuti i militari della sezione radiomobile della Compagnia di Caivano. All’arrivo dei Carabinieri, due uomini armati avevano già preso il controllo della filiale, costringendo un cliente, il cassiere e il direttore a seguirli in un ufficio con l’obiettivo di accedere alla cassaforte.

I rapinatori sono stati bloccati mentre attendevano lo sblocco del sistema. Arrestati Antonio Cantone, 57 anni, e Salvatore Castello, 69 anni. I due dovranno rispondere di rapina aggravata.