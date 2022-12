Lascia il consiglio regionale per il Parlamento. Francesco Emilio Borrelli ha sciolto la riserva relativamente alla sua elezione in Parlamento e ha optato per il seggio alla Camera, lasciando così quello in consiglio regionale.

Al suo posto nell’assise regionale entrerà Roberta Gaeta, prima dei non eletti nel collegio di Napoli nella lista Europa Verde – Demos, che ha aderito alla proposta politica di Europa Verde. Gaeta era stata assessore alle Politiche sociali del Comune di Napoli durante l’era de Magistris a Palazzo San Giacomo. “Continuerò a portare avanti il lavoro svolto in Consiglio da Francesco Emilio Borrelli, in rappresentanza dell’intera lista e degli elettori che hanno scelto di dare fiducia al nostro progetto nelle scorse elezioni regionali – ha detto la neo consigliera Gaeta – proseguendo le battaglie a difesa dell’ambiente, contro la criminalità e ogni forma di illegalità e, soprattutto, a difesa degli ultimi. La mia lunga militanza al fianco dei più deboli, per sostenere, dare voce e rappresentanza a chi non ne ha, caratterizzerà la mia azione politica in questa nuova esperienza istituzionale, in piena sinergia e in modo collaborativo con chi mi ha preceduto”.

Francesco Emilio Borrelli alle elezioni del 25 settembre era risultato non eletto poi, con il calcolo “dei resti”, gli è stato assegnato un seggio. La carica di consigliere regionale è però incompatibile con quella di deputato e Borrelli, come gli altri, aveva sei mesi per fare una scelta. Oggi, dopo due mesi, l’esponente dei Verdi ha scelto di essere deputato, dimettendosi dal consiglio regionale della Campania. Con Borrelli sono risultati eletti in Parlamento anche Giampiero Zinzi e Attilio Pierro (Lega), Annarita Patriarca (Forza Italia) e Michele Schiano di Visconti (Fratelli d’Italia), sostituiti rispettivamente da Antonella Piccerillo, Aurelio Tommasetti, Francesco Cascone e Cosimo Amente.