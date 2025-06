Un sopralluogo istituzionale si è trasformato in un violento episodio di intimidazione. Il deputato Francesco Emilio Borrelli è stato aggredito verbalmente e minacciato di morte mentre si trovava a Mappatella Beach, a Napoli, insieme a Gianluigi Grittano del movimento civico “Una Nuova Napoli”.

Sopralluogo a Mappatella Beach finisce in aggressione: il deputato Borrelli insultato e minacciato di morte

L’intervento tempestivo della scorta ha evitato il contatto fisico, mentre due aggressori sono stati identificati dai carabinieri.

Uno dei protagonisti dell’aggressione è un volto già noto alle forze dell’ordine: in passato era finito al centro delle polemiche per un video virale in cui era in sella ad un cavallo nel centro città indossando una divisa della polizia. Durante il sopralluogo si è avvicinato a Borrelli insultando la madre e lanciando gravi minacce, scatenando il caos sulla spiaggia.

Il deputato ha denunciato l’accaduto, definendolo l’ennesimo episodio di una campagna di odio e intimidazione. “Si tratta di un gruppo organizzato con metodi camorristici – ha dichiarato – composto da tiktoker, pregiudicati, pseudo pentiti e colletti bianchi. Stanno cercando di zittire chi combatte per la legalità”. “Non arretrerò di un centimetro”, ha concluso Borrelli. “La Napoli perbene è stanca di subire i soprusi di questi soggetti violenti e maleducati”.