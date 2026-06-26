Giugliano. “Un Ponte per Crescere”: in arrivo tutoraggio educativo, laboratori, corsi di formazione e tirocini per i cittadini dell’Ambito N14

“Un Ponte per Crescere”: in arrivo tutoraggio educativo, laboratori, corsi di formazione e tirocini per i cittadini dell’Ambito N14

Il 29 giugno la presentazione del progetto e delle attività in partenza. Imminente la pubblicazione degli Avvisi pubblici per la selezione dei destinatari

GIUGLIANO IN CAMPANIA, 23 giugno 2026 – Sarà presentato ufficialmente il prossimo 29 giugno alle ore 10:30, presso la Sala “Sara Paliotto” del Comune di Giugliano in Campania, il progetto “Un Ponte per Crescere”, iniziativa promossa dall’Ambito Territoriale Sociale N14, in collaborazione con Cooperativa Sociale Il Canguro, GIADA Cooperativa Sociale ONLUS, ESSENIA UETP S.r.l. e CERTFORM S.r.l. Società Benefit, finanziata nell’ambito del PR Campania FSE+ 2021–2027 – Priorità 3 Inclusione Sociale – Obiettivo Specifico ESO 4.8 – Azione 3.h.2.

L’appuntamento rappresenta non solo un momento di presentazione istituzionale del progetto, ma anche l’avvio operativo di un percorso che offrirà nuove opportunità di inclusione sociale, educativa e lavorativa a cittadini e famiglie del territorio che vivono condizioni di fragilità e vulnerabilità. Nel corso della conferenza stampa saranno illustrate le azioni che saranno attivate nei prossimi mesi e presentati gli Avvisi pubblici attraverso i quali verranno selezionati i destinatari delle attività previste.

“Un Ponte per Crescere” nasce con l’obiettivo di costruire percorsi personalizzati di accompagnamento, crescita e autonomia, mettendo in rete servizi sociali, istituzioni scolastiche, enti del Terzo Settore, organismi formativi, soggetti ospitanti e comunità locale. Le attività progettuali si articolano in tre linee di intervento integrate:

Azione A – Supporto educativo e accompagnamento delle famiglie

Partner attuatori: Cooperativa Sociale Il Canguro e GIADA Cooperativa Sociale ONLUS

Percorsi di tutoraggio educativo specialistico, sostegno scolastico e relazionale, laboratori educativi e attività di supporto rivolte a minori e nuclei familiari, finalizzati a contrastare situazioni di disagio e a promuovere benessere e inclusione sociale.

Azione B – Formazione professionale e orientamento

Partner attuatore: ESSENIA UETP S.r.l.

Percorsi formativi e attività di orientamento finalizzati all’acquisizione e al rafforzamento di competenze utili a favorire l’occupabilità e l’inserimento nel mondo del lavoro.

Azione C – Tirocini di inclusione sociale

Partner attuatore: CERTFORM S.r.l. Società Benefit

Attivazione di esperienze di tirocinio finalizzate a promuovere autonomia, partecipazione attiva e sviluppo delle competenze personali, relazionali e professionali dei destinatari. Particolare attenzione sarà dedicata alle modalità di accesso alle attività previste e ai requisiti richiesti per partecipare agli Avvisi pubblici. Attraverso tali strumenti, i cittadini interessati potranno candidarsi ai percorsi di tutoraggio educativo, ai laboratori, ai corsi di formazione e ai tirocini di inclusione sociale previsti dal programma.

Nel corso dell’incontro interverranno il Sindaco di Giugliano in Campania, Diego Nicola D’Alterio, l’Assessore alle Politiche Sociali, Bianca Geltrude Perna, il Dirigente Settore Servizi Sociali – Coordinatore dell’Ambito Territoriale Sociale N14 – Comune di Giugliano in Campania, Angela Rosaria Caprio, la Responsabile del Procedimento, Alessandra Tuccillo, e i rappresentanti dei partner di progetto, che illustreranno obiettivi, destinatari, modalità operative e opportunità offerte dalle diverse azioni.

La conferenza stampa sarà inoltre l’occasione per presentare il ruolo del Centro Territoriale di Inclusione, struttura di riferimento per l’informazione, l’orientamento e l’accompagnamento dei cittadini verso i servizi e le attività del progetto.

Attraverso la valorizzazione delle risorse del territorio e la collaborazione tra istituzioni e soggetti del privato sociale, “Un Ponte per Crescere” punta a consolidare una rete stabile e partecipata, capace di offrire risposte concrete ai bisogni delle persone più fragili e di favorire percorsi di autonomia, inclusione e cittadinanza attiva.

Gli organi di informazione, gli enti del territorio, le istituzioni scolastiche, le associazioni, i soggetti del Terzo Settore e tutti i cittadini interessati sono invitati a partecipare.

COMUNICATO STAMPA