Miasmi nel giuglianese e nell’Agro aversano, Librandi (FI): “Servono risposte rapide e massima trasparenza”

“La segnalazioni che da giorni arrivano dal Giuglianese e dall’Agro aversano stanno alimentando una forte preoccupazione tra cittadini e imprese. Bene l’intensificazione dei controlli annunciata dalla Regione e da ARPAC, ma adesso servono tempi certi per individuare le cause e, soprattutto, interventi immediati se dovessero emergere responsabilità”. Lo dichiara Gianfranco Librandi, vicesegretario regionale di Forza Italia Campania, commentando l’avvio delle verifiche straordinarie disposte dopo i numerosi episodi di emissioni odorigene registrati negli ultimi giorni.

“La tutela della salute pubblica e dell’ambiente deve essere una priorità assoluta. I cittadini hanno il diritto di sapere da dove provengono questi miasmi e quali misure saranno adottate per evitare che il fenomeno si ripeta. Su temi come questo non possono esserci ritardi né zone d’ombra”.

“Occorre un monitoraggio costante del territorio, il pieno coinvolgimento degli enti competenti e la massima trasparenza nella comunicazione dei risultati delle indagini. Le comunità del Giuglianese e dell’Agro aversano meritano risposte chiare e concrete, non rassicurazioni di circostanza. La Regione segua fino in fondo questo percorso di accertamento e intervenga con decisione non appena saranno individuate le cause del fenomeno”.

COMUNICATO STAMPA