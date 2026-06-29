Inclusione, formazione e lavoro: presentato “Un Ponte per Crescere”, il nuovo progetto dell’Ambito Territoriale Sociale N14

Giugliano in Campania, 29 giugno 2026 – È stato presentato questa mattina, presso la Sala “Paliotto” del Comune di Giugliano in Campania, il progetto “Un Ponte per Crescere”, promosso dall’Ambito Territoriale Sociale N14 in partenariato con Cooperativa Sociale Il Canguro, GIADA Cooperativa Sociale ONLUS, ESSENIA UETP S.r.l. e CERTFORM S.r.l. Società Benefit.

L’iniziativa è finanziata nell’ambito del PR Campania FSE+ 2021–2027 – Priorità Inclusione Sociale, Obiettivo Specifico ESO 4.8 – Campania Welfare e punta a rafforzare la rete territoriale dei servizi attraverso percorsi integrati di inclusione sociale, educativa e lavorativa rivolti a persone e famiglie che vivono condizioni di fragilità e vulnerabilità.

Ad aprire i lavori è stata l’Assessora alle Politiche Sociali, Bianca Geltrude Perna, che ha dichiarato: «Oggi è un giorno importante per il Comune di Giugliano perché, con l’avvio del progetto “Un Ponte per Crescere”, rafforziamo la rete dei servizi a sostegno delle persone e delle famiglie più fragili del nostro territorio, mettendo a disposizione strumenti concreti per favorire inclusione, autonomia e opportunità di crescita.»

È intervenuta quindi la Dirigente del Settore Servizi Sociali e Coordinatrice dell’Ambito Territoriale Sociale N14, Angela Rosaria Caprio, che ha sottolineato come il progetto rappresenti il risultato di una stretta collaborazione tra istituzioni, Terzo Settore ed enti di formazione, una sinergia fondamentale per costruire percorsi personalizzati e rispondere in maniera efficace ai bisogni delle persone e delle famiglie.

La Responsabile del Procedimento, Alessandra Tuccillo, ha illustrato il quadro generale dell’iniziativa e le tre linee di intervento previste dal progetto.

Il Centro Territoriale di Inclusione: il punto di accesso ai servizi

Entrando nel merito del progetto, la responsabile Monica Inserra ha illustrato il funzionamento del Centro Territoriale di Inclusione, fulcro dell’intero intervento e punto di riferimento per i cittadini che accederanno alle opportunità previste.

Presso il Centro gli utenti saranno accolti e ascoltati nei loro bisogni, presi in carico da un’équipe multidisciplinare, orientati nella scelta del percorso più adeguato e accompagnati durante tutto il processo di inclusione sociale, educativa e lavorativa attraverso la definizione di un progetto personalizzato costruito sulle esigenze e sulle potenzialità di ciascuno.

Azione A – Tutoraggio educativo e sostegno alle famiglie

La prima linea di intervento è rivolta a circa 70 minori e ai loro nuclei familiari e prevede percorsi di tutoraggio educativo specialistico, sostegno scolastico, accompagnamento relazionale e laboratori educativi finalizzati a promuovere il benessere dei ragazzi, rafforzare le competenze genitoriali e prevenire situazioni di disagio ed esclusione sociale.

Azione B – Formazione professionale e orientamento al lavoro

La seconda Azione prevede l’attivazione di cinque percorsi di formazione professionale destinati a 60 partecipanti, finalizzati all’acquisizione di competenze tecnico-professionali richieste dal mercato del lavoro e al rilascio di qualifiche professionali.

Ai partecipanti sarà riconosciuta un’indennità di frequenza pari a 8,15 euro per ogni ora di formazione effettivamente svolta.

Azione C – Tirocini di inclusione sociale

La terza Azione prevede l’attivazione di 63 tirocini di inclusione sociale, di cui 44 destinati a persone in condizione di svantaggioe 19 rivolti a persone con disabilità.

I tirocini avranno una durata di sei mesi e prevedono il riconoscimento a ciascun partecipante di un’indennità mensile di 500 euro, con l’obiettivo di favorire l’autonomia personale, lo sviluppo delle competenze e il graduale inserimento nel contesto sociale e lavorativo dei beneficiari.

A breve la pubblicazione degli Avvisi

Nel corso della conferenza è stata annunciata l’imminente pubblicazione degli Avvisi pubblici, attraverso i quali saranno selezionati i destinatari delle diverse azioni progettuali.

Gli Avvisi saranno pubblicati nei prossimi giorni sui canali istituzionali dell’Ambito Territoriale Sociale N14 e del Comune di Giugliano in Campania. I cittadini interessati potranno consultare i requisiti di accesso, le modalità di presentazione delle domande e tutte le informazioni utili per partecipare.

Con “Un Ponte per Crescere”, l’Ambito Territoriale Sociale N14 mette in campo un sistema integrato di interventi che accompagnerà bambini, giovani, adulti e famiglie lungo percorsi di sostegno educativo, formazione e inclusione lavorativa, rafforzando la rete dei servizi del territorio e offrendo opportunità concrete di crescita e autonomia.

Il progetto complessivamente coinvolgerà circa 70 minori e le loro famiglie, attiverà 5 percorsi formativi destinati a 60 partecipanti e 63 tirocini di inclusione sociale, confermando l’impegno dell’Ambito N14 nella promozione di un welfare di comunità capace di mettere al centro la persona e costruire opportunità reali di inclusione.

L’Ambito Territoriale Sociale N14 rinnova l’invito ai cittadini, alle istituzioni scolastiche, agli enti del Terzo Settore, alle associazioni e a tutte le realtà del territorio a collaborare per diffondere le opportunità offerte dal progetto e favorire la più ampia partecipazione alle iniziative.