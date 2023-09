Ancora una scossa ma questa volta di intensità e lunghezza molto maggiore rispetto alle altre. È accaduto questa notte alle 3 e 35 a Napoli e nei Campi Flegrei. I numeri ufficiali parlano di una intensità arrivata a 4.2, il doppio rispetto al “solito” sciame sismico che in queste settimane sta caratterizzando il territorio.

Forte scossa nei Campi Flegrei e a Napoli

Paura e stupore si sono registrati a Napoli, in tanti hanno sentito tremare la casa e tramutare il letto come una “barca”, come scrive Vincenzo Strino noto attivista di Secondigliano: “Mi sono svegliato convinto di essere in barca.

Ora sento i miei vicini che parlano tra di loro a voce bassa da un balcone all’altro, quasi a non voler svegliare noi altri, che invece stiamo dentro al letto con gli occhi spalancati e il cuore già fuori dalla porta”.

Terrore, insomma, per una scossa che pone ancora una volta l’accento sulla situazione dei Campi Flegrei: gli esperti la definiscono sotto controllo ma i residenti continuano a vivere con la paura di scosse più forti proprio come è accaduto stanotte.