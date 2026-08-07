Ischia, il finto carabiniere in casa di due anziani: prende 15mila euro e tenta la fuga. Arrestato

Una presunta truffa ai danni di due anziani si trasforma in rapina a Serrara Fontana, sull’isola d’Ischia. I carabinieri della stazione di Barano d’Ischia hanno arrestato Gaetano Traversino, 21enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, accusato di truffa aggravata, rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto ricostruito dai militari, il giovane avrebbe utilizzato la tecnica del “finto carabiniere” per convincere una coppia di anziani, una donna di 80 anni e il marito di 93, a consegnargli un pacco contenente 15mila euro.

Truffa agli anziani a Ischia: sottratti 15mila euro

La situazione sarebbe degenerata quando i due coniugi hanno iniziato a chiedere maggiori spiegazioni al giovane. A quel punto il 21enne avrebbe strappato dalle mani dell’80enne il pacco contenente il denaro. Il marito 93enne avrebbe tentato di intervenire per difendere la moglie, ma sarebbe stato scaraventato a terra. Il giovane si sarebbe quindi dato alla fuga portando con sé i 15mila euro. Immediato l’intervento dei carabinieri, che hanno raccolto dalle vittime una descrizione del presunto responsabile e avviato le ricerche, coinvolgendo attraverso la centrale operativa anche le altre pattuglie presenti sul territorio.

Individuato vicino al cimitero e bloccato dai carabinieri

A circa due chilometri dall’abitazione della coppia, i militari hanno notato un ragazzo nei pressi del cimitero. Il suo aspetto, secondo quanto riferito dai carabinieri, corrispondeva alla descrizione fornita dalle vittime.

Alla vista dei militari il giovane avrebbe tentato di fuggire, ma è stato raggiunto e bloccato dopo una breve resistenza. Durante il controllo, all’interno del suo zaino è stato trovato il pacco contenente i 15mila euro sottratti agli anziani. L’intera somma è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari. Il 93enne coinvolto nella colluttazione, fortunatamente, non avrebbe riportato gravi conseguenze.

Arrestato 21enne: le accuse

Il giovane è stato arrestato e dovrà rispondere delle accuse di truffa aggravata, rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Come previsto dalla legge, le responsabilità dell’indagato dovranno essere accertate nel corso del procedimento giudiziario.