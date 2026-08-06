Truffa agli anziani a Procida, arrestato 32enne: recuperati 8mila euro e gioielli

Ha tentato di confondersi tra un gruppo di turisti dopo aver messo a segno una truffa ai danni di un’anziana di 81 anni, ma è stato smascherato da una semplice risposta: “Noi non lo conosciamo”. Si è conclusa così la fuga di un 32enne originario di Santa Maria Capua Vetere, arrestato dai Carabinieri della Stazione di Procida con l’accusa di aver raggirato un’anziana procidana attraverso la cosiddetta truffa della finta rapina.

La truffa della finta rapina ai danni di un’81enne di Procida

L’allarme è scattato quando la figlia della vittima ha contattato i Carabinieri chiedendo aiuto. Poco prima, un sedicente carabiniere aveva telefonato all’81enne raccontandole di una presunta rapina avvenuta nelle vicinanze e sostenendo che la sua auto fosse stata vista sul luogo del reato.

Per dimostrare la propria estraneità ai fatti, l’anziana è stata convinta a raccogliere sul tavolo della cucina tutto il denaro contante e i gioielli custoditi in casa. Poco dopo si è presentato un uomo che ha ritirato il denaro e i preziosi, allontanandosi con un bottino di circa 8mila euro e diversi gioielli.

Arrestato vicino al porto mentre cercava di confondersi tra i turisti

Ricevuta la descrizione del sospettato, i militari hanno avviato immediatamente le ricerche setacciando strade, vicoli, piazze e l’area del porto di Procida.

Proprio nei pressi dell’imbarco, i Carabinieri hanno notato un gruppo di turisti insieme a un uomo che corrispondeva alla descrizione fornita dalla vittima. Alla domanda se quell’uomo fosse con loro, la risposta del gruppo è stata unanime: “Non lo conosciamo”. Il 32enne ha tentato una breve fuga, ma è stato immediatamente bloccato.

Recuperati 8mila euro e gioielli: restituiti alla vittima

Durante la perquisizione, i militari hanno trovato una busta contenente gli 8mila euro appena sottratti e i gioielli dell’anziana, successivamente restituiti alla legittima proprietaria. L’uomo è stato arrestato ed è ora in attesa di giudizio.

Il cambio d’abiti dopo la truffa non è bastato

Gli accertamenti successivi hanno permesso di ricostruire anche le mosse del presunto truffatore dopo il colpo. Secondo quanto emerso, il 32enne si era recato in un negozio di abbigliamento di Procida dove aveva acquistato nuovi vestiti, indossandoli nel tentativo di modificare il proprio aspetto e rendere più difficile il riconoscimento.

Nei pressi del negozio i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato gli abiti utilizzati durante la truffa e lo zaino con cui l’uomo si era presentato a casa della vittima.

Collegamento con una truffa a Capri del 4 agosto

Durante la perquisizione è stato inoltre trovato un biglietto marittimo datato 4 agosto, relativo alla tratta Napoli Beverello-Capri.

L’elemento ha portato i Carabinieri di Procida a collaborare con i colleghi dell’Arma operanti sull’isola di Capri. Le verifiche hanno confermato che proprio il 4 agosto era stata denunciata una truffa ai danni di un’anziana caprese.

Mostrata la fotografia del 32enne appena arrestato, la vittima di Capri lo ha riconosciuto senza esitazioni come l’autore del raggiro.

Per questo motivo, oltre all’arresto per la truffa commessa a Procida, il 32enne di Santa Maria Capua Vetere sarà segnalato all’Autorità Giudiziaria anche per la truffa consumata sull’isola di Capri.