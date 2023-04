Pomeriggio di follia ieri lunedì 24 aprile all’ospedale Cardarelli di Napoli. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa, sono intervenuti presso il nosocomio napoletano per un’aggressione ai danni di un infermiere.

Follia all’ospedale Cardarelli, donna picchia infermiera per entrare in reparto

Gli agenti giunti sul posto hanno appurato che una donna pretendeva di entrare in reparto fuori l’orario previsto per le visite e di fronte al rifiuto aveva colpito con un calcio la vittima. Si tratta di una 39enne residente ad Acerra. I poliziotti l’hanno bloccata e denunciata per lesioni personali.

Le aggressioni al personale sanitario sono ormai un’emergenza nota a tutti. Per Il Sindacato dei Medici Italiani la sicurezza del personale è diventata una emergenza Nazionale: “La sicurezza di chi esercita la professione medica e sanitaria è diventata una questione nazionale drammaticamente attuale e rappresentativa di una grave regressione sociale e culturale del nostro Paese”.