Si disputerà a porte chiuse il match della seconda giornata di campionato Foggia-Giugliano prevista per lunedì 11 Settembre. In ottemperanza all’ordinanza del Prefetto di Foggia notificata l’8 settembre 2023 alle ore 17:30, Foggia-Giugliano sarà disputata a porte chiuse per motivi di ordine e sicurezza pubblica.

Foggia-Giugliano a porte chiuse, la decisione del Prefetto

Il provvedimento arriva a seguito non dell’incendio degli spalti nello stadio del Taranto ad opera dei tifosi foggiani nella prima di campionato, bensì per motivazioni legati alla sicurezza. Sarà quindi una giornata amara per i tanti tifosi già pronti alla trasferta per sostenere i colori giallo blu.