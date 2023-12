Era originario di Carinola, in provincia di Caserta, il 36enne rimasto vittima di un incdiente avvenuto ad Aprilia (Latina). Ernesto Aldo Russo avrebbe perso il controllo della sua auto schiantandosi contro un muro.

Incidente ad Aprilia, muore 36enne casertano

Il ragazzo si trovava nel Lazio per motivi di lavoro. Dopo aver concluso il turno di notte si è messo alla guida della sua Fiat Punto per dirigersi verso casa, ad Aprilia. Lo scontro fatale è avvenuto sulla Nettunense, quando il 36enne ha perso il controllo della vettura.

La sua corsa è terminata contro un albero situato fuori dalla carreggiata. Il 36enne in gravissime condizioni all’ospedale di Aprilia. Al pronto soccorso è morto, nonostante i tentativi di rianimazione messi in campo dal personale sanitario. Sulla tragedia indagano i carabinieri. In occasione dei funerali il sindaco di Carinola, Giuseppina Di Biasio, ha proclamato il lutto cittadino.