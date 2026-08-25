Tragedia in Salento: muoiono marito e moglie campani, arrestato conducente dell’altra auto

Una vacanza nel Salento si è trasformata in tragedia per una coppia campana. Due turisti, un uomo di 51 anni e una donna di 47, entrambi residenti a Nocera Superiore, hanno perso la vita in un violento incidente avvenuto nella notte lungo la strada provinciale 17, nel tratto compreso tra Salice Salentino e Veglie. Le vittime sono Dario Serra e Giovanna Serpi, entrambi di Nocera Inferiore. I due stavano viaggiando a bordo di una Fiat Panda in direzione Porto Cesareo quando, poco dopo la mezzanotte, la loro vettura si è scontrata frontalmente con una Mercedes Classe A che procedeva nel senso opposto.

Tragedia sulla provinciale nel Salento: due campani perdono la vita, arrestato conducente dell’altra auto

Alla guida della Mercedes si trovava Michele M., 41enne originario di San Pietro Vernotico. L’uomo, rimasto ferito nell’incidente, è stato successivamente dichiarato in arresto nell’ambito delle indagini per omicidio stradale. Secondo quanto emerso dagli accertamenti riportati, sarebbe risultato positivo a cocaina, cannabinoidi e alcol.

L’impatto tra le due automobili è stato violentissimo e ha provocato pesanti deformazioni ai veicoli. Per i due occupanti della Panda non c’è stato purtroppo nulla da fare. Quando il personale sanitario del 118 è arrivato sul posto, per l’uomo non è stato possibile fare altro che constatare il decesso. I soccorritori hanno inizialmente tentato di rianimare la donna, ma ogni sforzo si è rivelato inutile a causa della gravità delle ferite riportate.

Il conducente della Mercedes è stato invece soccorso e trasferito in codice rosso all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. Dopo l’arrivo al Dipartimento di emergenza, è stato ricoverato nel reparto di Chirurgia per ulteriori accertamenti e per essere tenuto sotto osservazione.

Le indagini

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri della stazione di Salice Salentino e i militari della Sezione radiomobile della compagnia di Campi Salentina. A loro il compito di eseguire i rilievi necessari a ricostruire con precisione la dinamica dello schianto e di gestire la circolazione lungo la provinciale. Presenti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Veglie, impegnati nelle delicate operazioni necessarie per liberare dalle lamiere della Fiat Panda i corpi dei due occupanti.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Lecce, le salme sono state trasferite nella camera mortuaria dell’ospedale leccese. Entrambe le vetture coinvolte nell’incidente sono state poste sotto sequestro per consentire lo svolgimento degli accertamenti. Le indagini proseguono per chiarire ogni dettaglio della dinamica e stabilire le responsabilità del tragico incidente che ha spezzato la vita dei due turisti mentre si trovavano in vacanza nel Salento.