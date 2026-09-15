Inferno tra Costiera e Penisola Sorrentina: il rogo si vede anche da Napoli

Un incendio di vaste proporzioni sta interessando la zona di Tordigliano, nel territorio di Vico Equense, a poca distanza dal confine tra Piano di Sorrento e Positano. Le fiamme sono particolarmente alte e, secondo le segnalazioni, risultano visibili anche da Napoli.

L’incendio è divampato nella serata di lunedì 14 settembre, facendo scattare immediatamente l’allarme e l’intervento dei soccorritori.

Vigili del Fuoco al lavoro, operazioni difficili

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nel tentativo di circoscrivere il fronte delle fiamme e procedere allo spegnimento.

Le operazioni risultano particolarmente complesse a causa della conformazione impervia del territorio e del vento che sta interessando la zona e che potrebbe favorire la propagazione del fuoco. Al momento non sono note le cause che hanno dato origine all’incendio. Saranno necessari ulteriori accertamenti per stabilire la natura del rogo e valutare l’estensione dei danni.

Weekend di incendi tra Positano, Amalfi e Maiori

Quello di Tordigliano arriva dopo un fine settimana segnato da numerosi incendi tra la Penisola Sorrentina e la Costiera Amalfitana.

Particolarmente interessata dalle fiamme è stata la zona di San Pietro a Positano, mentre altri incendi sono stati segnalati durante il weekend anche nei territori di Amalfi, Maiori e Conca dei Marini. La situazione a Tordigliano resta in evoluzione mentre prosegue il lavoro dei Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area e domare le fiamme.