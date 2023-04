Parete. Ad annunciarlo il comitato festeggiamenti dai canali social. I fuochi di primavera – primo torneo Maria Santissima della Rotonda previsti per domani 15 aprile sono stati rimandati, a causa di condizioni meteorologiche avverse, a sabato 22 aprile con gli stessi orari e modalità. Gli spettacoli pirotecnici diurni e notturni avranno luogo in via Carlo Pezone.