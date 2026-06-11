Un gesto maturato in un clima di gelosia e tensioni sentimentali che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia. Un uomo di 60 anni è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di tentato omicidio dopo aver sparato al nuovo compagno della sua ex convivente nel centro di Parete, nel casertano.

Parete, spara al nuovo compagno dell’ex per gelosia: arrestato 60enne per tentato omicidio

L’episodio si è verificato nella tarda serata di ieri, martedì 10 giugno. Secondo la ricostruzione effettuata dai militari dell’Arma, il 60enne, già noto alle forze dell’ordine, avrebbe raggiunto il luogo dove si trovavano la sua ex compagna, una donna di 28 anni, e l’attuale partner della stessa, un cittadino tunisino di 59 anni.

Spara al rivale in amore con un fucile

Stando agli accertamenti eseguiti dai Carabinieri, l’uomo non avrebbe accettato la fine della relazione sentimentale e, accecato dalla gelosia, avrebbe impugnato un fucile facendo fuoco contro il presunto rivale. Il colpo ha raggiunto il 59enne, che è rimasto gravemente ferito. La donna presente durante l’aggressione è invece rimasta illesa, nonostante i momenti di forte paura e concitazione vissuti durante l’azione violenta. Immediata la richiesta di aiuto al numero di emergenza. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, dopo aver prestato le prime cure, hanno trasferito il ferito all‘ospedale “Moscati” di Aversa. Le sue condizioni sono state giudicate particolarmente serie e tali da richiedere urgenti trattamenti medici.

Le indagini dei Carabinieri

Parallelamente ai soccorsi, i Carabinieri della Stazione di Parete, supportati dai militari della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Aversa, hanno avviato immediatamente le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Gli investigatori hanno effettuato sopralluoghi, raccolto testimonianze e proceduto a perquisizioni personali, domiciliari e veicolari. Nel corso delle attività sono stati sequestrati telefoni cellulari, indumenti e altri oggetti ritenuti utili alle indagini. Fondamentale anche il contributo del Nucleo Investigativo del Gruppo Carabinieri di Aversa, che ha eseguito accertamenti tecnico-scientifici e specifici esami per la ricerca di eventuali residui da sparo. Tutto il materiale raccolto è stato posto sotto sequestro e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Arrestato e trasferito in carcere

Alla luce degli elementi raccolti nell’immediatezza dei fatti, il 60enne è stato rintracciato e arrestato in flagranza di reato con l’accusa di tentato omicidio. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove resta a disposizione della magistratura in attesa dei successivi sviluppi dell’inchiesta.