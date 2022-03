Fedez è malato. Una notizia che ha sconvolto tutti i fan e che in pochi minuti ha invaso il web. Infatti, attualmente, non si parla d’altro. Fedez, pseudonimo di Federico Leonardo Lucia, ha dichiarato attraverso alcune storie Instagram di essere malato.

“Purtroppo mi è stato trovato un problema di salute, ma per fortuna mi è stato trovato con grande tempismo. Il che comporta un percorso, un percorso importante che dovrò fare e che mi sento anche di raccontare in futuro.” Sono state queste le prime parole del noto rapper e marito dell’influencer Chiara Ferragni.

La malattia di Fedez

Per la prima volta Fedez sceglie di raccontarsi soltanto a metà. Infatti non ha detto nulla riguardante la sua sofferenza: “In futuro vorrò raccontare questa mia nuova avventura, perché se il mio racconto potrà dare conforto anche a solo una persona mi farà pensare che questa parentesi della mia vita avrà avuto un senso. Cosa che adesso non riesco a dare. Solo ora mi rendo conto dell’importanza di essere riuscito anche solo a strappare un sorriso a chi sta dall’altra parte dell’apparecchio. Perché quest’album condiviso potrà magari strappare un sorriso anche a me”.

Al momento vige il massimo riserbo sulle sue condizioni di salute. Potrebbe probabilmente trattarsi di sclerosi multipla. Gà qualche anno, infatti, uscì fuori su un probabile rischio per il rapper milanese.

Che cos’è la sclerosi multipla

Si tratta di una malattia neurodegenerativa che colpisce il sistema nervoso centrale. Non è contagiosa né mortale.

La sclerosi multipla è caratterizzata da una reazione anomala delle difese immunitarie che attaccano alcuni componenti del sistema nervoso centrale scambiandoli per agenti estranei, per questo rientra tra le patologie autoimmuni.

È classificabile come malattia cronica: al momento non esiste una cura definitiva, ma sono disponibili numerose terapie che modificano il suo andamento, rallentandone la progressione.

Il post di Chiara Ferragni

Non si è fatto attendere il messaggio, chiaramente via social, della moglie Chiara Ferragni: “L’amore della mia vita ha bisogno di un po’ di aiuto extra in questi giorni. Ti amiamo adesso più che mai, amore mio, e tu starai bene presto. Sempre circondato dall’amore di tutta la tua famiglia, gli amici e le persone che ti amano tanto”.