Chiara Tramontano: “Una madre a cui hanno ucciso una figlia ha più diritto di sbagliare che di fare bene”

Raccontare Giulia Tramontano come giovane donna, sorella, figlia, una 29enne che ha vissuto una vita come tante, ma che oggi suo malgrado è ricordata da tutti come vittima di femminicidio. Chiara Tramontano ha scritto con questo scopo il libro dal titolo “Non smetterò mai di cercarti”, presentato alla Feltrinelli di Napoli.

Il libro ripercorre i giorni angoscianti della ricerca, la scoperta della verità, il dolore straziante del loro nucleo famigliare e il lungo processo giudiziario. L’appello che arriva dall’autrice è quello di non giudicare le madri che perdono le proprie figlie per mano di un assassino.

Un racconto quello di Chiara che va oltre il femminicidio, il processo ma che è inevitabilmente intrinseco di amore, rimorsi ed emozione nell’immaginare cosa sarebbe potuta essere la loro vita se non fosse mai arrivato quel 27 maggio del 2023.