Paura per Chiara Ferragni e Fedez, Vittoria ricoverata in ospedale: come sta la bimba

Ore di apprensione per Chiara Ferragni e Fedez. La piccola Vittoria non è stata molto bene e perciò mamma e papà l’hanno portata in ospedale per i dovuti accertamenti.

E’ stata la stessa imprenditrice digitale a postare sui social le immagini dall’ospedale, una volta che lei e la bambina sono rientrate in casa, dopo che la bambina ha ricevuto tutte le cuore del caso.

“Siamo ritornati dall’ospedale: questa mattina Vittoria stava peggio con febbre alta, difficoltà respiratorie e un po’ di disidratazione, quindi siamo andati al pronto soccorso. Ora dopo 10 ore lì e fatti tutti gli esami siamo tornati a casa e lei si sente meglio“, ha scritto Ferragni in un post su Instagram.

I fan dei Ferragnez erano in ansia stamattina per la coppia, poiché entrambi non hanno postato foto e stories sui rispettivi profili social. Ora Chiara ha spiegato il motivo della sua assenza e rassicurato tutti sulle condizioni di salute della piccola Vittoria.