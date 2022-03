Fedez non pubblicava post dallo scorso 10 marzo e in molti si erano chiesti il motivo della sua assenza. Pochi minuti fa, è apparso virilmente commosso sul suo profilo Instagram. “Faccio questo video credo un po’ per esorcizzare e tirare fuori un po’ di cose nella speranza che possa far bene anche a me”, ha iniziato a raccontare il rapper nelle stories.

“Purtroppo – ha continuato – mi è stato trovato un problema di salute, ma per fortuna è stato trovato con un grande tempismo”. Tutto questo, prosegue l’artista, comporta “un percorso importante che dovrò fare e che mi sento anche di raccontare. Non ora, non in questo momento in cui ho bisogno di stringermi alla mia famiglia, ai miei figli ma che mi sento di raccontare in futuro”. “Leggere storie di altre persone – ha spiegato – mi ha dato conforto. Se questo mio racconto riesce a dare conforto anche solo a una persona, allora questa parentesi della mia vita ha una sua utilità”.

Fedez annuncia via social la sua malattia, la reazione di Chiara

Immediato il post di Chiara Ferragni con una foto in cui abbraccia il marito e il piccolo Leone. “L’amore della mia vita – scrive Ferragni – ha bisogno di extra supporto in questi giorni. Noi ti amiamo più di sempre amore mio e presto starai bene”.

Due anni fa Fedez aveva raccontato che aveva fatto degli esami e gli avevano trovato la demielinizzazione che in alcuni casi può far sviluppare la sclerosi multipla. Non si sa se il “percorso” iniziato in questi giorni sia legato allo stesso problema. “Spero di potervi dare aggiornamenti positivi a breve” ha concluso il celebre artista. L’artista insieme alla sua famiglia ha già affrontato e superato il Covid, ma questo sembra essere un problema ben più grave.