Un amore forte, saldo, che li ha tenuti uniti fino alla vita. Federico Salvatore e Flavia D’Alessio sono stati una coppia felice, finché l’emorragia cerebrale non ha rotto i loro piani.

Federico e Flavia, amore fino alla fine: “E’ andato via in un’ora”

Era una presenza discreta, Flavia. Tanti anni insieme, una casa a Portici, due figli. Il suo nome è diventato popolare quando Federico è stato colpito da un malore nell’ottobre del 2021. Da lì un lungo calvario, fatto di ricoveri ospedalieri, percorsi di riabilitazione. A mantenere il contatto con il pubblico dei fan e dei sostenitori di Salvatore c’era lei, che è rimasta al fianco del marito fino all’ultimo respiro.

Ed è stata lei ad annunciare sui social la morte del marito. “Sono stati i mesi più difficili e dolorosi della nostra storia d’amore – ha detto Flavia -. Mesi in cui ho pregato e sperato che lui tornasse a casa da me e dai ragazzi e che tornasse tra le persone che lo amano e che in questi mesi ha pregato e sperato con me. La cosa più complicata è gestire il dolore. Federico è andato via in un’ora. È successo tutto velocemente”.

Il rimpianto è di non essere stata fisicamente vicina a lui al momento della dipartita. “Tutti gli artisti che hanno collaborato con lui non sono stati solo colleghi. Sono i suoi amici. Mi sembra giusto dare a tutti loro la possibilità di un ultimo saluto a Federico. Cosa che non sono riuscita a fare io. Non sono riuscita a salutarlo”.

Il post di giugno

Nel giugno scorso, il lungo silenzio sui social era stato interrotto proprio da Flavia, che comunicava con il mondo esterno e aggiornava sulle condizioni del cantautore e cabarettista napoletano. Una foto che ritraeva i due mano nella mano. E un post: “I nostri cuori, sospesi, hanno ricominciato a battere all’unisono. Federico ogni giorno fa piccoli passi, grazie sempre ai validissimi medici che lo seguono e grazie all’Amore che instancabile e fedele sana e salva le ferite più profonde del corpo e dell’anima”.