Napoli piange Federico Salvatore. Il cantautore partenopeo, già colpito quasi due anni fa da un’emorragia cerebrale, si è dovuto arrendere ai problemi di salute. Aveva 63 anni.

Morto Federico Salvatore

La notizia sta circolando in queste ore sui social. A comunicare il decesso è la moglie Flavia D’Alessio con un post su Facebook. “Sono stati i mesi più difficili e dolorosi della nostra storia d’amore. Mesi in cui ho pregato e sperato che lui tornasse a casa da me e dai ragazzi e che tornasse tra le persone che lo amano e che in questi mesi ha pregato e sperato con me. La cosa più complicata è gestire il dolore. Federico è andato via in un’ora. È successo tutto velocemente. In un primo momento avevo pensato a una cerimonia privata ma non sarebbe stato giusto. Federico non avrebbe voluto”.

Flavia poi aggiunge: “Le persone che hanno seguito Federico nella sua carriera artistica non sono semplicemente fans. Sono suoi amici. Tutti gli artisti che hanno collaborato con lui non sono stati solo colleghi. Sono i suoi amici. Mi sembra giusto dare a tutti loro la possibilità di un ultimo saluto a Federico. Cosa che non sono riuscita a fare io. Non sono riuscita a salutarlo”.

I funerali

Le esequie si terranno domani 20 aprile, alle 12.30, nella Basilica di San Ciro a Portici. “Grazie a chi ci ha tenuto la mano e si è preso cura di Federico in questi mesi, medici, infermieri”, conclude la moglie del cantautore.

Il successo e poi l’emorragia cerebrale

Diventato popolare negli anni ’90 anche grazie al Maurizio Costanzo Show, per anni ha promosso un tipo di canzone comica e irriverente, mai volgare, improntata alla napoletanità più genuina. Nell’ottobre del 2021, è stato colpito da un’emorragia cerebrale che lo costrinse per settimane al ricovero all’Ospedale del Mare. Purtroppo da allora, nonostante i progressi, non si è mai ripreso del tutto e non è mai più tornato a calcare le scene dei teatri partenopei. La moglie, Flavia, ha aggiornato i fan delle condizioni del marito, fino al decesso sopraggiunto nella giornata di oggi, 19 aprile.