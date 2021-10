E’ ricoverato all’ospedale del Mare di Napoli il cantautore napoletano Federico Salvatore, 62 anni, noto al pubblico per la canzone di successo “Azz…vacanze”.

Paura per Federico Salvatore, il cantante è ricoverato in ospedale per un’emorragia cerebrale

Salvatore ha avuto una emorragia cerebrale. Stando alle prime informazioni, l’artista partenopeo sarebbe stato colto da un malore nei giorni scorsi, al momento le sue condizioni di salute sono sotto stretta osservazione dei medici.

L’artista aveva di recente annunciato il suo nuovo disco, “Azz… 25 anni dopo”, che sarebbe dovuto uscire il 17 settembre, giorno del suo 62esimo compleanno.

Chi è Federico Salvatore

Il cantautore napoletano nasce a Napoli, in via Santa Teresa degli Scalzi. Inizia a suonare la chitarra fin dalla tenera età. Lascia gli studi di giurisprudenza dopo due anni, con dispiacere dei genitori che volevano che diventasse un avvocato, per dedicarsi alla carriera di cantautore.

Fa le sue prime apparizioni in teatro, dove si esibisce riadattando testi divertenti su musica di canzoni famose. La notorietà arriva nel 1994 quando vince il concorso BravoGrazie, che gli permette di partecipare alla trasmissione televisiva Maurizio Costanzo Show.

Grazie alle numerose presenze in questa trasmissione ottiene grande successo: i suoi album Azz… e Il mago di Azz vendono più di 500 000 copie, permettendo al cantautore partenopeo di vincere due dischi di platino nel 1995.

Nello stesso anno Federico Salvatore partecipa al Festivalbar come ospite fisso, e nel 1996 prende parte al Festival di Sanremo dove si classifica tredicesimo con il pezzo Sulla porta, che tratta del difficile rapporto tra un ragazzo omosessuale e la madre.

Nel 2002 pubblica l’album L’osceno del villaggio, che segna un’ulteriore svolta nella sua carriera: il cantante cabarettista si riscopre cantautore di denuncia. E scriverà brani come Se io fossi San Gennaro, in cui annovera tutto ciò che, secondo lui, ha rovinato la sua Napoli negli ultimi anni.

Nel 2007, per la prima volta dopo anni, ha fatto la sua ricomparsa in televisione come ospite in tre puntate del programma del sabato sera di Rai Uno Apocalypse Show, condotto da Gianfranco Funari.

Nel 2008 partecipa in qualità di voce recitante nei brani Robot d’acciaio e Folata in conclusione contenuti nel disco Frequento il vento del cantautore Zorama. Federico Salvatore vive a Portici da diversi anni con la sua compagna. È padre di quattro figli: Paride, Yuri, Azzurra e Fabrizio.