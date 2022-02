Il forte vento, una tegola che cade giù dal tetto e centra in pieno l’auto di Federica Panicucci. Un grande spavento per la nota conduttrice di Mattino Cinque che ha commentato postando anche una foto sui social, il terribile episodio che poteva trasformarsi in una vera e propria tragedia.

“Sono viva per miracolo” ha commentato la conduttrice in una storia Instagram in cui ha mostrato le foto della macchina danneggiata. La tegola è volata via da un tetto a causa del fortissimo vento che questa mattina ha soffiato su Milano. Raffiche di circa 100 km/h.

“Questo è il tetto di vetro della mia auto dopo che una tegola è volata giù da un tetto e mi ha colpito in pieno – ha scritto come commento -. Per fortuna il vetro ha resistito. Sono viva per miracolo”.