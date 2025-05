NAPOLI. Un uomo di 62 anni è precipitato da un’altezza di 4-5 metri mentre effettuava un sopralluogo sul tetto di un capannone. È successo oggi pomeriggio in via Fontanelle al Trivio, nel quartiere di Poggioreale.

Napoli, cade dal tetto di un capannone: morto un 62enne

La vittima è fabbro e titolare di una ditta che si occupa di lavori in ferro con sede a Casoria. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, su segnalazione del 118. Per l’uomo purtroppo non c’è stato niente da fare. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione da parte dei paramedici. La vittima sarebbe morta sul colpo. Indagini in corso da parte dei militari dell’Arma.