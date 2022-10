Corse clandestine di auto sulla superstrada Nola-Villa Literno. In un filmato pubblicato su Tik Tok, ormai diventato virale, si vedono due macchine sfrecciare a folle velocità sulla strada statale 7bis.

Fast&Furious sulla Nola-Villa Literno: gare clandestine di auto con tanto di spettatori

Come si vede dal video che circola sui social, sul bordo della carreggiata una fila di auto resta in sosta con i relativi occupanti che fanno da spettatori alla gara illegale. Alcuni di loro immortalano la scena con i cellulari. Il filmato è poi stato pubblicato dal Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, dopo averlo ricevuto da diversi utenti che ne denunciavano l’accaduto.

“Abbiamo segnalato il video e la questione alle forze dell’ordine a cui chiediamo di indagare e di prendere eventualmente dei provvedimenti – spiega Borrelli – Purtroppo queste corse clandestine diventano un fenomeno sempre più in espansione e va quindi fermato con ogni mezzo. Le strade hanno già visto sin troppe vittime e la follia ha causato tanti, troppi, incidenti. Ora basta, non si possono più tollerare questi comportamenti, pericolosi per chi lo commette e soprattutto per chi li subisce”.