Fabrizio Corona torna a far parlare di sé. Ieri sera, l’ex paparazzo è evaso dai domiciliari ed è andato a casa della sua ex moglie in un appartamento nella zona di Fondazione Prada, a Milano.

Fabrizio Corona evade i domiciliari per andare dall’ex moglie: “Mi ha rubato i soldi”

Come riporta Il Corriere della Sera, i due hanno iniziato a discutere animatamente. Corona, secondo quanto si apprende, avrebbe accusato la modella di avergli sottratto del denaro. Per calmare i due ex coniugi è stato necessario l’intervento dei carabinieri di Milano, chiamati dalla Moric per denunciare l’aggressione fisica. Anche l’ex paparazzo ha allertato i militari dell’Arma, dicendo di aver subito un furto dalla ex moglie.

Leggi anche >> Definì “ebeti” Chiara Ferragni e Fedez: Fabrizio Corona a processo per diffamazione

Gli uomini della Radiomobile hanno ispezionato l’appartamento e appurato che nell’appartamento non c’era stata nessuna forma di violenza nei confronti della donna. Dopo avere riportato la calma, hanno invitato entrambi a sporgere denuncia. Dal canto suo, Nina Moric ha sottolineato di non essere lei la responsabile della sparizione dei soldi a cui faceva riferimento Corona. Ma per il “re” dei paparazzi – che ha solo un permesso per uscire di casa anche il venerdì sera ma per lavoro e non per motivi privati – è scattata la denuncia a piede libero per evasione.