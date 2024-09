A Forcella resta alta la preoccupazione dopo l’esplosione che ha gravemente ferito tre uomini e causato lo sgombero di dodici nuclei familiari. I tre feriti, la cui identificazione completa è ancora in corso, si trovano attualmente all’ospedale “Cardarelli” in condizioni critiche, con due di loro che riportano ustioni su una vasta parte del corpo. Tutti e tre sono in terapia intensiva, con prognosi riservata.

Indagini in corso sulla dinamica e la proprietà dell’immobile

Le autorità stanno cercando di accertare la nazionalità dei tre uomini, presumibilmente di origine cingalese, anche se all’interno della comunità dello Sri Lanka a Napoli nessuno sembra conoscerli. Nel frattempo, la Procura di Napoli e il commissariato di polizia di Vicaria-Mercato stanno indagando sull’idoneità abitativa dei locali in cui è avvenuta l’esplosione, situati al di sotto del livello della strada.

Recupero dei beni per le famiglie sfollate

L’immobile coinvolto è stato sgomberato e dodici nuclei familiari sono stati costretti a trovare rifugio temporaneo presso parenti o amici. Nelle prossime ore, gli sfollati potranno recuperare i propri effetti personali e beni di prima necessità, accompagnati dai vigili del fuoco, che garantiranno la sicurezza durante le operazioni di recupero.