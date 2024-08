Paura a Forcella per il crollo del solaio di un’abitazione in vico Pace, dove tre persone sono rimaste ferite. L’incidente è avvenuto in seguito a una possibile esplosione di una bombola di gas o a una fuga di gas, secondo le prime ipotesi degli inquirenti.

Napoli, crolla palazzo a Forcella dopo esplosione: tre feriti estratti dalle macerie

Sul posto sono intervenute diverse volanti della Polizia di Stato e i vigili del fuoco, che hanno prontamente avviato le operazioni di soccorso. Pare che nessuno dei tre feriti versi in gravi condizioni. Sono stati subito affidati alle cure del 118.

La Polizia di Stato sta presidiando l’area mentre vengono effettuate le verifiche necessarie per determinare le cause esatte dell’esplosione e le eventuali responsabilità. Intanto, si stanno eseguendo controlli strutturali sullo stabile per accertare se l’incidente abbia compromesso la stabilità dell’edificio, il che potrebbe rendere necessario lo sgombero dei residenti.