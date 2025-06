Marano, assegnati diversi beni confiscati alla criminalità organizzata: “Creare modello virtuoso”

Sin dal giorno del nostro insediamento abbiamo avuto un’idea ben precisa sui Beni Confiscati: creare un modello virtuoso di assegnazione e gestione. Con orgoglio posso dire che siamo la prima Amministrazione politica ad aver messo a bando e poi assegnato Beni Confiscati alla criminalità organizzata. Abbiamo assegnato beni per fini economici, immobili destinati al servizio della collettività e a breve anche alloggi popolari destinati ai più bisognosi.

Ecco i risultati avuti nel giro di un anno e mezzo dalla nostra Amministrazione:

Gli ex uffici della Sime Costruzioni sono stati destinati all’Ente Idrico Campano come sede istituzionale.

Tre locali in via Puccini destinati all’ASL NA2 NORD per la diagnosi e la cura dei disturbi alimentari.

Una villa (con terreno annesso) all’ASL NA2 NORD per un’Unità operativa sui disturbi dello spettro autistico.

Un locale commerciale a corso Italia è stato assegnato a canone di mercato per attività musicali.

Tre locali in via San Rocco assegnati a canone di mercato per botteghe artigiane e commerciali.

Una villa in via Marano-Quarto 45 affidata alla Coop. Sociale Il Giglio per un centro polifunzionale.

A breve saranno assegnati tre locali (uno in via Parrocchia e due in via Gramsci) al Tribunale di Napoli per un deposito/archivio di atti giudiziari. Inoltre, abbiamo deliberato di trasformare tutti gli appartamenti confiscati in case popolari da assegnare sulla base della graduatoria regionale. A questo proposito, comunichiamo agli interessati che la ditta esterna incaricata sta ultimando le operazioni di verifica dei requisiti e a breve gli aventi diritto saranno chiamati per l’assegnazione.

Comunicato stampa dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Matteo Morra