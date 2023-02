In Campania il 2022 ha portato in generale un notevole aumento dei numeri del settore degli incontri a pagamento, sia per la presenza di escort e le rispettive tariffe che per gli utenti secondo i dati di Escort Advisor, il primo sito di recensioni escort in Europa.

Escort Advisor, in Campania numeri da record per gli incontri a pagamento

Secondo i dati di Escort Advisor l’analisi restituisce una mappa come sopra per quanto riguarda la presenza di escort per province che vede Napoli in vetta con 1455 unità, seguita da Salerno con 845. Caserta e Benevento si fermano rispettivamente a 483 e 210. Fanalino di coda Avellino con 161 presenze medie. Escort Advisor può indicare la presenza media mensile perché indicizza ogni giorno tutti gli annunci di escort pubblicati sui principali siti in Italia.

In notevole aumento anche la domanda, in tutte le province il dato è in crescita: Benevento svetta per incremento di utenti rispetto al 2021, con un +41%, seguita da Avellino e Napoli con progressivamente +35 e +22%. Seguono Caserta e Salerno con un +20% e un +19%. In generale il numero degli utenti sul sito è aumentato in tutte le province, a conferma di una crescita generale per Escort Advisor, il primo sito di recensioni escort in Europa, che permette ai clienti delle escort di consultare e scrivere recensioni sulle “professioniste del sesso”. A Napoli sono stati, nel 2022, 1 milione e 368mila gli utenti che hanno visitato il sito per appuntamenti. A Caserta 551mila. Nella provincia salernitana 878mila.

Dati Nazionali elaborati in base alle recensioni degli utenti

I rincari riguardano anche il settore degli incontri a pagamento.Al primo posto la provincia di Avellino che, nonostante l’ultimo posto come presenza media di escort, conquista il primo posto nella classifica delle province con maggiore rincaro con un +13% del prezzo medio rispetto al 2021, che ricordiamo viene calcolato in base a quanto riportato nelle recensioni degli utenti. Segue Caserta con un +10% poi Napoli e Benvento con rispettivamente un +6% e un +4%. Salerno registra un poco significativo calo del -1%. Se così a Napoli una prestazione sessuale a pagamento costa in media 90 euro e a Caserta 88, ad Avellino ocorrerà sborsare 79 euro (ben 9 euro in più rispetto al 2021).

Comunicato stampa