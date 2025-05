Sta suscitando ampio dibattito il video diventato virale nelle ultime ore che mostra una coppia di turisti israeliani allontanati da un ristorante nel centro storico di Napoli. La vicenda ha scatenato accuse di antisemitismo da un lato e denunce di diffamazione e minacce dall’altro.

Napoli, israeliani allontanati da ristorante: annunciate querele. I titolari: “Riceviamo minacce anonime”

Protagonista del video è Gilli Moses, turista israeliana, che ha commentato l’accaduto con parole dure: “Vergognoso, abbiamo toccato con mano cosa sia l’antisemitismo. Non avremmo mai immaginato potesse succedere a Napoli, città meravigliosa dove nell’aria si respirano libertà e amore. Valuteremo se dare seguito a questa nostra denuncia con un esposto formale”.

La replica non si è fatta attendere. La Taverna di Santa Chiara, il locale del centro storico teatro del filmato, ha smentito fermamente le accuse e parlato di un episodio montato ad arte. Nives Monda, titolare del ristorante, ha dichiarato: “Siamo stati vittime di un episodio a scopo intimidatorio e ora di una campagna di odio e minacce”.

Secondo la ricostruzione del ristorante, la turista avrebbe iniziato a filmare personale e clienti, tra cui anche minorenni, per poi diffondere il video online accusando il locale di antisemitismo e simpatie terroristiche: “Un reato”, sottolinea Monda, “a cui si aggiunge la diffamazione”.

La titolare denuncia inoltre le gravi conseguenze che ne sono seguite: “Da ieri riceviamo messaggi anonimi con minacce di spedizioni punitive, distruzione del locale, violenza fisica“. Per questo la Taverna di Santa Chiara ha annunciato una querela formale contro l’autrice del video e contro “chi ci accusa falsamente di aver cacciato qualcuno dal locale, come dimostra lo stesso video”. Il caso resta aperto e carico di tensione, in attesa di eventuali sviluppi legali e chiarimenti su quanto realmente accaduto.

Commenti sui social e recensioni

La diffusione del filmato ha avuto conseguenze anche sui social. Le pagine del ristorante sono state inondate di commenti e recensioni. In molti, soprattutto dal mondo arabo, stanno dimostrando solidarietà a Nives Monda e alla sua attività, scrivendo recensioni al locale oppure offendo specificatamente appoggio per quanto accaduto ieri. Non mancano, di contro, recensioni e commenti negativi. C’è chi ha accusato il locale di essere antisemita.

Nel pomeriggio di ieri sono arrivati anche attestati di solidarietà. Nel locale si è presentata l’ex presidente della Camera Laura Boldrini. “Qui c’è stato chi, come Nives, ha provato semplicemente a dire le cose come stanno a Gaza – afferma Boldrini dopo aver salutato Nives il suo staff – oltre 50.000 persone sono state uccise dal governo Natanyahu, questo è un dato di fatto, e questa persona si è sentita aggredita ed insultata come antisemita, razzista e sostenitrice del terrorismo. È una cosa inaccettabile – sottolinea – criticare le politiche del governo Netanyahu è legittimo perchè sta cercando di sterminare il popolo Palestinese. Nessuno si deve permettere di associare questo all’antisemitismo, questo è un automatismo offensivo che non può passare come normale”.