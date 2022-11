Villaricca. Alta creatività ma soprattutto tanto entusiasmo all’uscita delle scuole in via Marchesella. A destare positivo stupore tra i giovani l’iniziativa di promozione del casting per la prossima edizione di Aestetica organizzata da Echò Barber #ICerqua di Villaricca.

Veri e propri attimi di giovialità si sono respirati in via Marchesella all’uscita di Liceo e Itis nel corso della distribuzione dei volantini che appunto annunciano il casting. Un volantinaggio particolare realizzato con la collaborazione di un trampoliere che ha suscitato la curiosità di molti presenti e passanti.

“Siamo alla ricerca di modelli dai 22 ai 30 anni, possibilmente con esperienza, che possano accompagnarci ed esibirsi nella tre giorni che ci vedrà protagonisti alla Mostra d’Oltremare di Napoli il 12, 13 e 14 novembre alla fiera Aestetica – dichiarano i fratelli Cerqua insieme al gruppo.

Cerqua aveva già annunciato la settimana scorsa di aver dato vita ad un’altra iniziativa indirizzata ai colleghi stylist, ovvero l’aperture alle esibizioni anche di colleghi a titolo assolutamente gratuito nello stand di Echò #iCerqua al padiglione 4.

Il team di Echò #iCerqua composto da Giulio Cerqua, Enrico Cerqua, Adele Bombace, Vincenzo Di Gennaro, Eugenio Ruggeri e Monica De Riso. sarà poi protagonista domenica 14 novembre sul palco principale con uno show dalle 15,45 alle 16,15.

COMUNICATO STAMPA