“A spasso con mamma”, sabato l’iniziativa di Confcommercio Giugliano

Giugliano. Confcommercio Giugliano è lieta di presentare “A Spasso con la Mamma”, l’evento dedicato alla festa della mamma che animerà il centro di Giugliano sabato 10 maggio con un ricco programma di iniziative, spettacoli, musica e sorprese pensate per celebrare tutte le mamme.

Dalle ore 17:00 il cuore della città si trasformerà in una grande isola pedonale dove si alterneranno animazioni itineranti, artisti di strada, laboratori creativi in collaborazione con Carioca, composizioni floreali, stand, gadget, promozioni speciali e tante attività coinvolgenti per grandi e piccini. Le attività commerciali aderenti resteranno aperte fino alle ore 22:00, offrendo sconti esclusivi e promozioni per l’occasione.

PROGRAMMA PRINCIPALE:

Ore 17:00 – Piazza Gramsci: Inaugurazione ufficiale e flash mob a cura di Tinker Bell Academy

Ore 18:00 – Piazza Matteotti: Esibizione del coro *“in_cor_9722”* dell’I.C. *Rita Levi Montalcini*

Ore 19:00 – Chiesa della Maddalena: Performance teatrale dell’associazione giovanile *Aceno ‘e pepe*

Ore 19:30 – Piazza Annunziata: *“In cammino con il Cuore”* a cura del III Circolo Didattico

Ore 20:15 – Parrocchia San Giovanni Evangelista: *Canti alla Madre* – un emozionante viaggio musicale tra canti popolari, sacri e operistici legati al culto mariano con la partecipazione del Trio Picavì e Damadaká. Presenta Giusy Luminoso.

Inoltre, per tutte le mamme sarà offerto un *aperitivo omaggio* presso Coffee Lab Bar Campano.

Grande attesa anche per il photo contest a premi a cura di Carlo Capodanno e Gianni Taglialatela: chi scatterà una foto durante l’evento potrà partecipare al concorso che mette in palio 8 buoni acquisto da 50€ da spendere nelle attività commerciali aderenti. Le immagini saranno pubblicate sulle pagine ufficiali il 12 Maggio.

L’iniziativa è organizzata da Confcommercio Giugliano in Campania, con la collaborazione di numerosi partner locali tra cui: Edicola Libreria Claudio, Original Marines Giugliano, Revoloop, Forgone, Capellissimi, L’Igloo, Franco Buccini, Turco Calzature, Scandalo, Coffe Lab – Bar Campano, Aristocratica, MAX&Co, Miseria e Nobiltà, Pellecchia, Buy Italian Style Giugliano, Carlo Capodanno Photographer, Artottica, Bar Oronero, Cose Colorate, Foodrink, Crema e Cioccolato, Di Marino Bar e Tabacchi, Galiano, Bijoux Jolie, Ramas Jewels, D’Orta Carni, MiHouse, Aniello Pennacchio Gioielli dal 1809, Desideri d’Oro, La Congrega Maria Ss. Della Pace, Hdj Store, I’M Brian, Edicola Conte, Graphos, La boutique de Marie, Gioielli Esposito, SG telefonia, Gianni Taglialatela Fotografo, Escandalo Moda, Eddicott, Baiano Boutique, Uno&Più, Ieri e Oggi, Bar Moderno, Nice, Addio Magre, Manco, Cicala Abbigliamento, Particolari, Il mago degli arrosti, Patronato CAF TF-dc, Rebecca 22, GIOSA cosmetics, Antica Macelleria De Rosa e tanti altri…

Una festa di comunitá per dire, tutti insieme, grazie mamma!

Instagram: @confcommercio__giugliano

Facebook: Confcommercio Giugliano

COMUNICATO STAMPA