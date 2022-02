Enrico Melozzi è un compositore, direttore d’orchestra, violoncellista e produttore discografico italiano. E’ uno dei volti più noti tra i direttori d’orchestra che partecipano al Festival di Sanremo: nel 2021, ha vinto con i Maneskin e la loro Zitti e buoni.

Scopriamo maggiori dettagli in merito alla sua vita professionale e privata.

Enrico Melozzi: chi è, età, carriera

Enrico Melozzi è nato a Teramo il 22 giugno 1977, sotto il segno del Cancro. Ha 44 anni e il suo soprannome è Melox. Ha iniziato lo studio del pianoforte a 8 anni, per poi dedicarsi al canto lirico. Successivamente si è diplomato in violoncello. Nel 1999 ha iniziato a lavorare come assistente di Michael Riessler e a collaborare con importanti musicisti come: Sabine Meyer, Simon Stockhausen e Paolo Fresu.

Nel 2002, Enrico Melozzi si è trasferito nella città di Roma dove ha debuttato come direttore d’orchestra all’Auditorium Parco della Musica con la sua opera su Oliver Twist. Da qui ha cominciato a comporre opere liriche e a collaborare con svariati registi, componendo numerose colonne sonore per cortometraggi, lungometraggi e spettacoli teatrali.

Enrico Melozzi: Sanremo, Maneskin

Enrico ha preso parte a diverse edizioni del Festival di Sanremo, in qualità di direttore d’orchestra. Nel 2021, ha diretto i Maneskin, gruppo rock guidato dal frontman Damiano, tra i partecipanti con il brano Zitti e buoni. La canzone ha vinto, classificandosi prima in classifica, per poi diventare un successo di fama internazionale.

A febbraio 2022, torna sul palco dell’Ariston per accompagnare nuovamente i Maneskin, superospiti della prima serata, oltre che alcuni dei big in gara: Highsnob & Hu, Ana Mena e Giusy Ferreri.

Enrico Melozzi: vita privata

In merito alla vita privata di Enrico, non sono disponibili molte informazioni. Melozzi è molto riservato riguardo alla sfera personale: non è noto se sia attualmente legato sentimentalmente.

Enrico Melozzi: Instagram

Su Instagram, Enrico è seguito da oltre 16mila followers, con cui ama condividere specialmente scatti inerenti alla sua carriera professionale.