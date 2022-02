Damiano David è il frontman dei Maneskin, rock band italiana che ha ottenuto un enorme successo a livello internazionale dopo la vittoria all’Eurovision Song Contest lo scorso anno. Il gruppo è approdato alla competizione grazie al primo posto ottenuto al Festival di Sanremo. Ora tornano in qualità di superospiti sul palco dell’Ariston.

Vediamo maggiori informazioni su Damiano in merito alla sua vita privata e professionale.

Damiano David: chi è, età, genitori, fidanzata

Damiano è nato a Roma l’8 gennaio 1999, sotto il segno del Capricorno, ha 23 anni, è alto 180 cm e pesa 75 kg.

Ha un fratello di nome Jacopo che gli somiglia molto. Il padre si chiama Daniele mentre la madre Rosa. Si appassiona alla musica sin da bambino.

E’ fidanzato da 4 anni con la modella romana Giorgia Soleri. Lo stesso Damiano ha messo a tacere vari presunti flirt che gli sono stati attribuiti, pubblicando sul suo profilo Instagram una storia mentre abbracciava la sua amata, accompagnata dalla scritta “dopo quattro anni si può dire no?”.

Damiano David: Maneskin, Sanremo

Il gruppo dei Maneskin si forma nel 2015 quando Damiano conosce Thomas Raggi, Victoria De Angelis e Ethan Torchio, rispettivamente il chitarrista, la bassista e il batterista.

Dopo tanta gavetta approdano in tv, a X Factor 2017: guidati da Manuel Agnelli arrivano fino alla finale, conquistando il secondo posto. Nel 2018 esce il singolo Morirò da re, e in autunno aprono il concerto degli Imagine Dragons a Milano.

A settembre pubblicano il singolo Torna a casa, che riscuote un enorme successo, venendo poi certificato quintuplo disco di platino. La protagonista della canzone, Marlena, è diventata la musa ispiratrice del gruppo, una vera e propria icona anche per i loro pezzi successivi.

Damiano sale sul palco dell’Ariston nel marzo 2021 in occasione del Festival di Sanremo, insieme al suo gruppo, con il brano Zitti e buoni. La rock band conquista prontamente pubblico e critica, riuscendo a classificarsi al primo posto e partecipando di diritto come rappresentanti per l’Italia all’Eurovision Song Contest.

Classificatosi quarti con i voti delle giurie tecniche dei vari paesi, i Maneskin riescono a vincere grazie al voto da casa che gli assegna il prestigioso premio.

Segue una polemica lanciata dalla stampa francese riguardo un presunto uso di cocaina da parte di Damiano durante la diretta. La notizia viene subito smentita da Damiano che si sottopone volontariamente al test antidroga al quale risulta negativo.

A fine giugno 2021 si esibiscono in Polonia in diretta tv in concomitanza del Gay Pride; a ottobre 2021, sono negli Stati Uniti d’America per due date storiche, a New York e Los Angeles.

A Las Vegas, hanno l’onore e il privilegio di aprire il concerto dei Rolling Stones.

Nel 2022, i Maneskin confermano la partecipazione al Coachella Festival a Indio, in California, dal 17 al 24 aprile, considerato come uno dei più iconici festival del mondo.

Saranno ospiti nella prima serata del Festival di Sanremo 2022.

Damiano David: Instagram

Damiano ha un numero molto elevato di fan provenienti da ogni parte del mondo: il suo profilo Instagram è seguito da 5 milioni di followers, con cui condivide momenti della vita quotidiana e scatti professionali, non rinunciando a foto provocatorie o altre in cui si mostra senza vestiti.